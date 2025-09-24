К Молдове приближается антициклон из Гренландии Petralilly: После аномальной жары нас ждут заморозки до −2 градусов — синоптики рассказали, как изменится погода

Ну, что же, самое время рассказать о погодке на завтра, 25 сентября. Рассказываем!
Ночью синоптики нам прогнозируют всего до 15 градусов выше ноля, утром стобик термометра упадет еще на четыре градуса.
Днем воздух прогреется до 17 градусов тепла, день обещает быть облачным. Вечером ожидается +12 градусов.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 8−10 метров в секунду, а относительная влажность — 65%.
К Молдове приближается антициклон из Гренландии Petralilly, после аномальной жары нас ждут заморозки до −2 градусов по ночам с пятницы до воскресенья!
