Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DPA: в ФРГ ресторан вывесил объявление о нежелании обслуживать израильтян

Владелец ресторана сообщил, что плакат убрали спустя два-три часа и подчеркнул, что не было намерения оскорбить кого-либо.

Источник: Аргументы и факты

В одном из ресторанов города Фюрт (Бавария) появилось объявление о том, что в заведении не рады посетителям из Израиля. Об этом сообщило агентство DPA.

В объявлении говорилось, что ресторан поддерживает «всех людей, независимо от того, откуда они», и позиционирует себя как часть гражданского общества, которая не будет «наблюдать бездействуя».

При этом подчеркивалось, что протест не носит политического или расистского характера.

«Израильским гражданам не рады в этом ресторане. Конечно, они снова будут желанными гостями, как только примут решение открыть свои глаза, уши и сердца», — говорится в объявлении.

Владелец ресторана сообщил DPA, что плакат убрали спустя два-три часа и подчеркнул, что не было намерения оскорбить кого-либо.

Еврейская община Фюрта выразила возмущение и заявила, что рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы для оценки ситуации.

Ранее сообщалось, что Киев может запретить израильтянам приезжать в Умань.