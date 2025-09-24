DPA: в ФРГ ресторан вывесил объявление о нежелании обслуживать израильтян

В одном из ресторанов города Фюрт (Бавария) появилось объявление о том, что в заведении не рады посетителям из Израиля. Об этом сообщило агентство DPA.
В объявлении говорилось, что ресторан поддерживает «всех людей, независимо от того, откуда они», и позиционирует себя как часть гражданского общества, которая не будет «наблюдать бездействуя».
При этом подчеркивалось, что протест не носит политического или расистского характера.
«Израильским гражданам не рады в этом ресторане. Конечно, они снова будут желанными гостями, как только примут решение открыть свои глаза, уши и сердца», — говорится в объявлении.
Владелец ресторана сообщил DPA, что плакат убрали спустя два-три часа и подчеркнул, что не было намерения оскорбить кого-либо.
Еврейская община Фюрта выразила возмущение и заявила, что рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы для оценки ситуации.
