Более 350 пассажиров устроили бунт в аэропорту Самары из-за задержки рейса

Люди провели в ожидании почти сутки, при этом авиакомпания не предоставила им точного времени вылета и не предложила размещения в отелях. В результате истощённые пассажиры устроили бунт в аэропорту. В авиакомпании сообщили, что в 19:00 начали посадку пассажиров на борт воздушного судна.