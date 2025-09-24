Съемки за границей, клиническая смерть и браки с актрисами: все о жизни Сергея Бондарчука

«Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма “Судьба человека”, я собирала чемодан мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма “Дорогой мой человек”. И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: “Мы должны расстаться”. И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал. Я уехала. В 1958 году мы развелись», — рассказывала Макарова. Спустя год Бондарчук и Скобцева поженились, через три года у пары родилась дочь Алена, а еще через пять лет — сын Федор.