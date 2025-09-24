Охота на опасного хищника стартует в Беларуси с 1 октября после 40 лет запрета

Сезон охоты на рысь открывается в Беларуси с 1 октября 2025 года после 40 лет запрета, сообщили в Госинспекции охраны животного и растительного мира.
Так, в Беларуси с 1 октября по 31 января можно будет охотиться на рысей. Такая охота в республике была под запретом примерно 40 лет. В 2025-м на законодательном уровне охоту на рысь в Беларуси разрешили из-за роста численности опасного хищника в отдельных регионах.
— При этом рысь, так же, как и медведь, в Беларуси имеет бинарный природоохранный статус — является одновременно охотничьим животным и отнесенным к видам, включенным в Красную книгу, — напомнили в Госинспекции.
Поэтому охотиться на рысь в Беларуси будут на основе плана управления ее популяцией, который утвержден Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.
На данный момент в Беларуси поохотиться на рысь можно будет в 15 административных районах Витебской области, а также на Гомельщине (14 районов), Гродненщине (2) и Минщине (8 районов). К добыче разрешили рысей любого пола и возраста с помощью ружья из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты. Может применяться нарезное или гладкоствольное охотничье оружия. На охоте на рысей могут использоваться собаки. Их породы определяют отдельно в охотугодьях.
Еще в Беларуси с 1 октября начнется загонная охота на копытных охотничьих животных — лосей, благородных оленей, косулей и кабанов. А с 4 октября начнется сезон охоты на пушных охотничьих животных. Традиционно он начнется с охоты на зайцев.
Напомним, охота на медведя открылась впервые в истории независимой Беларуси с 1 июля.
А в середине июля БООР сказало, что первый медведь был застрелен на охоте в Беларуси.
Еще мощная вспышка произошла на Солнце 24 сентября — что ждать белорусам. И Белгидромет уже вынес штормовое предупреждение из-за морозов в Беларуси 25 сентября.