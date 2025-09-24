Охота на опасного хищника стартует в Беларуси с 1 октября после 40 лет запрета

На данный момент в Беларуси поохотиться на рысь можно будет в 15 административных районах Витебской области, а также на Гомельщине (14 районов), Гродненщине (2) и Минщине (8 районов). К добыче разрешили рысей любого пола и возраста с помощью ружья из засады или с подхода в присутствии руководителя охоты. Может применяться нарезное или гладкоствольное охотничье оружия. На охоте на рысей могут использоваться собаки. Их породы определяют отдельно в охотугодьях.