В Магнитогорске открыли благоустроенный сквер Металлургов

Сквер Металлургов открыли в Магнитогорске Челябинской области после благоустройства по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
«Обновленный сквер Металлургов стал еще одним примером комплексного благоустройства общественных пространств нашего региона. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха жителей разных возрастов. Символично, что именно в Год семьи в сквере появилась скульптура “Счастливые”, отражающая ценности, которые объединяют всех нас», — отметил губернатор региона Алексей Текслер.
В сквере смонтировали систему видеонаблюдения, заменили кабельные линии и сделали дополнительное освещение. Также подрядная организация обновила тротуарные покрытия, отреставрировала исторические светильники, заменила инженерное оборудование и облицовку фонтанов. На танцевальной площадке установили акустическую систему, а на детской — современное игровое оборудование. Кроме того, в сквере появилась скульптурная композиция «Счастливые», установленная в честь Года семьи.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.