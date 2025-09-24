В Магнитогорске открыли благоустроенный сквер Металлургов

«Обновленный сквер Металлургов стал еще одним примером комплексного благоустройства общественных пространств нашего региона. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха жителей разных возрастов. Символично, что именно в Год семьи в сквере появилась скульптура “Счастливые”, отражающая ценности, которые объединяют всех нас», — отметил губернатор региона Алексей Текслер.