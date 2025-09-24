В Москве отопление включили в свыше 30% жилых домов и почти 50% соцобъектов

Ранее сообщалось, что глава Минстроя России Ирек Файзуллин и заместитель мэра Москвы Петр Бирюков провели встречу, на которой обсудили повышение компетенций в сфере управления городским хозяйством. Файзуллин высоко оценил успехи Москвы в благоустройстве и капремонте. Они также рассмотрели возможность использования успешного опыта столицы для модернизации жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в других регионах. Особое внимание уделили вопросам повышения энергоэффективности, цифровизации ЖКХ и внедрению современных технологий в управление МКД. В ходе беседы были затронуты ключевые аспекты модернизации коммунальной инфраструктуры, повышения качества услуг данной сферы и реализации проектов по созданию среды в мегаполисе.