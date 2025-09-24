В Москве отопление включили в свыше 30% жилых домов и почти 50% соцобъектов

В столице начался полноценный отопительный сезон. Тепло уже поступает в более чем 30% жилых зданий и около 50% важных социальных объектов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
По его словам, сотрудники Комплекса городского хозяйства проводят работы по переходу системы теплоснабжения на зимний режим. В первую очередь тепло подается в соцучреждения и МКД.
«Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, отопление уже включили в свыше 30% домов и почти 50% социальных объектов», — прокомментировал Бирюков.
Включение отопления в Москве будет происходить поэтапно. Сначала тепло получат социальные учреждения, многоквартирные дома и офисы, затем — торговые и промышленные предприятия.
К началу осенне-зимнего периода подготовили более семидесяти четырех тысяч объектов, включая порядка 34 тысяч жилых домов. Все работы завершили в срок. С мая по сентябрь провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило выявить и устранить ненадежные участки. Это обеспечит бесперебойное теплоснабжение в сезон.
Руководитель Комплекса городского хозяйства отметил, что к новому отопительному сезону подготовились тринадцать ТЭЦ, тридцать восемь районных и сорок две квартальных тепловых станций, а также девяносто семь малых котельных.
Выполнили регламентные работы на более чем ста сорока пяти тысячах километров электрических, девяти тысячах километров газовых, свыше тринадцати тысяч километров водопроводных и около 5,5 тысяч километров канализационных сетей. Создали необходимое количество аварийных бригад, которые обеспечены необходимой техникой и материалами.
Ранее сообщалось, что глава Минстроя России Ирек Файзуллин и заместитель мэра Москвы Петр Бирюков провели встречу, на которой обсудили повышение компетенций в сфере управления городским хозяйством. Файзуллин высоко оценил успехи Москвы в благоустройстве и капремонте. Они также рассмотрели возможность использования успешного опыта столицы для модернизации жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства в других регионах. Особое внимание уделили вопросам повышения энергоэффективности, цифровизации ЖКХ и внедрению современных технологий в управление МКД. В ходе беседы были затронуты ключевые аспекты модернизации коммунальной инфраструктуры, повышения качества услуг данной сферы и реализации проектов по созданию среды в мегаполисе.