Военкор Коц: российские войска замкнули котел у Клебан-Быка в ДНР

Российские войска закрыли котел южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР), где оказались два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данную информацию в своем Telegram-канале предоставил военный корреспондент Александр Коц.
«Горловина котла шириной 7 километров проходит по линии Александро-Калиново — Клебан-Бык», — указал военкор.
Он добавил, что в 20-х числах августа российские военнослужащие «захлопнули крышку» котла, после чего он «закипел».
Как заявил Коц, положение заблокированных украинских военных является «критическим». Они полностью отрезаны от снабжения и прижаты спиной к водохранилищу.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили основную часть группировки ВСУ у Клебан-Быка в ДНР.