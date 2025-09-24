Ричмонд
От ЖКХ и транспорта до медицины. Ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 26 сентября

Всех заинтересованных приглашают с 11.00 до 12.00 на ул. Пролетарскую, 18.

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Общегородское мероприятие «Ярмарка вакансий» состоится в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома 26 сентября, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

Потенциальные работники могут напрямую пообщаться с представителями кадровых служб предприятий города, включая организации ЖКХ, транспортной отрасли и других сфер. В частности, вакансии предложат в КЖРЭУПах «Центральное», «Советское», «Железнодорожное», «Новобелицкое Гомель» и «Сельмашевское», а также на предприятиях «Гомельхлебпром», «Красная гвоздика», областной специализированной клинической больнице, а также филиалах «Гомельоблавтотранса» — автобусных парках № 1 и № 6, «Горэлектротранспорте».

«Приглашаем всех граждан, заинтересованных в поиске работы и установлении прямого контакта с потенциальными работодателями. Это шанс сделать шаг навстречу стабильной занятости и профессиональному развитию», — подчеркнули организаторы. -0-