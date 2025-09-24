От ЖКХ и транспорта до медицины. Ярмарка вакансий пройдет в Гомеле 26 сентября

Потенциальные работники могут напрямую пообщаться с представителями кадровых служб предприятий города, включая организации ЖКХ, транспортной отрасли и других сфер. В частности, вакансии предложат в КЖРЭУПах «Центральное», «Советское», «Железнодорожное», «Новобелицкое Гомель» и «Сельмашевское», а также на предприятиях «Гомельхлебпром», «Красная гвоздика», областной специализированной клинической больнице, а также филиалах «Гомельоблавтотранса» — автобусных парках № 1 и № 6, «Горэлектротранспорте».