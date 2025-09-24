Команда из Нижегородской области стала победителем игры «Зарница 2.0»

«Команда из Сосновской школы уже не первый год участвует в игре, каждый раз совершенствуясь и развиваясь. В прошлом году ребята вошли в топ-10 сильнейших команд по всей стране, а на этот раз возглавили рейтинг. Долгожданная победа говорит о том, что наша система патриотического воспитания молодежи дает хорошие результаты. Ребята из Сосновской школы продемонстрировали не только прекрасную физическую подготовку и знание военного дела, но и настоящий командный дух, волю к победе и любовь к Родине — именно те качества, которые мы стремимся воспитывать в подрастающем поколении», — отметила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.