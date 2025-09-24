Команда из Нижегородской области стала победителем игры «Зарница 2.0»

Команда «Зарничник» из школы № 1 рабочего поселка Сосновское Нижегородской области впервые стала победителем Всероссийского этапа военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая проводилась с 16 по 22 сентября в Волгоградской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В ходе финальных испытаний участники должны были преодолеть несколько этапов. В первом они соревновались, примеряя на себя военные специальности — командир, политрук, военный корреспондент, инженер-сапер, медик и другие. Второй этап — «полевой выход», в течение 7 часов конкурсанты проходили испытания в составе команд. Кульминацией «Зарницы 2.0» стал бой на полигоне Зеленого острова, для которого участники разделились на две армии — «Ока» и «Кама». На полигоне был создан макет деревни с постройками в натуральную величину, включая дома, улицы и школу. По итогам соревнований команда «Зарничник» одержала победу.
«Команда из Сосновской школы уже не первый год участвует в игре, каждый раз совершенствуясь и развиваясь. В прошлом году ребята вошли в топ-10 сильнейших команд по всей стране, а на этот раз возглавили рейтинг. Долгожданная победа говорит о том, что наша система патриотического воспитания молодежи дает хорошие результаты. Ребята из Сосновской школы продемонстрировали не только прекрасную физическую подготовку и знание военного дела, но и настоящий командный дух, волю к победе и любовь к Родине — именно те качества, которые мы стремимся воспитывать в подрастающем поколении», — отметила министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева.
В состав команды сосновской школы вошли 10 человек, а наставником стал директор учреждения Андрей Андриенко.
«Зарница 2.0» — флагманский проект Движения первых. В 2025 году он состоял из пяти этапов: отборочных, муниципальных, региональных, окружных и всероссийского. Состязания продолжались 8 месяцев, объединив более 3 млн участников. До финала дошли около 1000 конкурсантов из 89 регионов страны и трех дружественных стран.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.