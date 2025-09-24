В Ингушетии врачи спасли женщину от смертельной опухоли в глазнице без лоботомии

Редкий и сложный случай попался врачам в Ингушетии, но они успешно решили задачу и спасли женщину, которая могла умереть из-за опухоли в глазнице. Об этом сообщают наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».
Как уточняет издание, опухоль угрожала не только зрению, но и жизни пациентки. По словам медиков, образование могло прорасти в основание головного мозга. Оно также угрожало глазному яблоку, артериям и нервам.
Кроме того, из-за роста опухоли глаз смещался. Женщина испытывала сильную боль и теряла зрение. Требовалась срочная операция, но все варианты были рискованными.
Хируги выбрали доступ через надбровную дугу. Этот метод позволил избежать лоботомии. Другие способы могли повредить структуры мозга.
Операция длилась несколько часов. Врачи аккуратно отделяли опухоль от сосудов и нервов. Была выполнена пластика основания черепа.
Состояние женщины теперь стабильное. Болевые ощущения прошли, угрозы зрению нет. Пациентка продолжает восстановление под наблюдением медиков.
