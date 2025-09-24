Блогер Пучков назвал «дурью» замок Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в среду, 24 сентября, назвал дурью замок певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина*, расположенный в подмосковной деревне Грязь.
Соведущий Пучкова, журналист Петр Лидов, охарактеризовал этот дом как несовременный. Также он предположил, что здание может быть неудобным и дорогим в обслуживании.
— Дурь. Какие-то башни дурацкие. Ты что, туда ходишь, что ли? Зачем? — высказался переводчик в эфире радио Sputnik.
Лидов с иронией отметил, что башни нужны жителям этого дома, чтобы отстреливаться от противников.
22 сентября в объединенной пресс-службе судов Москвы сообщили, что АО «Мосэнергосбыт» подал иск на Максима Галкина* за неоплаченный свет во дворце в деревне Грязь. Подготовка дела к судебному разбирательству должна пройти 25 сентября.
11 сентября в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* сэкономили 180 миллионов рублей, уклоняясь от налогов на шестиэтажный замок площадью 1,8 тысячи квадратных метров в деревне Грязь. По данным журналистов, артисты не внесли дом в кадастровую карту участка, и платят только за него.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.