Блогер Пучков назвал «дурью» замок Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь

11 сентября в СМИ появилась информация о том, что Алла Пугачева и Максим Галкин* сэкономили 180 миллионов рублей, уклоняясь от налогов на шестиэтажный замок площадью 1,8 тысячи квадратных метров в деревне Грязь. По данным журналистов, артисты не внесли дом в кадастровую карту участка, и платят только за него.