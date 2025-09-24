Россиянам рассказали, как увеличить отпуск в три раза в 2026 году

Самыми выгодными месяцами для оплачиваемого отпуска в 2026 году станут январь, май и декабрь. По данным telegram-канала Baza, следует выбрать 4−5 отпускных дней сразу после новогодних праздников, получив таким образом две недели отдыха, еще 4 дня — в мае, между майскими праздниками с 1 по 3 и с 9 по 11 числа, что даст 10 дней непрерывного отдыха. В декабре следует взять 3−4 дня вплотную к Новому году, чтобы отпуск перетек в новогодние праздники 2027 года.