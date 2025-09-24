Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятикратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон предстанет перед судом

Призера Олимпийских игр и десятикратную чемпионку мира по биатлону из Франции Жулию Симон будут судить по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом сообщило издание Le Dauphiné Libéré.

Призера Олимпийских игр и десятикратную чемпионку мира по биатлону из Франции Жулию Симон будут судить по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом сообщило издание Le Dauphiné Libéré.

Судебное заседание назначено на 24 октября. Прокуратура подтвердила, что биатлонистке предъявлены обвинения в краже и мошенничестве. В ходе расследования были выявлены три потерпевших, среди которых спортсменка Жюстин Бреза-Буше. Подозреваемая не признает своей вины.

Инцидент с банковскими картами произошел на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году, когда Симон использовала карту своей подруги по сборной Жюстин Бреза-Буше для покупок на сумму около одной-двух тысяч евро, говорится в материале.

Минувшей зимой норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил о завершении своей карьеры, но в преддверии очередной Олимпиады внезапно поменял решение. В январе норвежец говорил, что он намеревался продолжать соревнования еще год, но, для того чтобы попасть на Олимпиаду, ему потребуется приложить огромное количество сил.

Российский комментатор Дмитрий Губерниев с иронией прокомментировал заявление норвежского биатлониста.