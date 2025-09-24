Десятикратная чемпионка мира по биатлону Жулия Симон предстанет перед судом

Призера Олимпийских игр и десятикратную чемпионку мира по биатлону из Франции Жулию Симон будут судить по делу о мошенничестве с банковской картой. Об этом сообщило издание Le Dauphiné Libéré.
Судебное заседание назначено на 24 октября. Прокуратура подтвердила, что биатлонистке предъявлены обвинения в краже и мошенничестве. В ходе расследования были выявлены три потерпевших, среди которых спортсменка Жюстин Бреза-Буше. Подозреваемая не признает своей вины.
Инцидент с банковскими картами произошел на лыжероллерном фестивале Blinkfestivalen в 2022 году, когда Симон использовала карту своей подруги по сборной Жюстин Бреза-Буше для покупок на сумму около одной-двух тысяч евро, говорится в материале.
