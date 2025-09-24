В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за дезертирство

В Государственную думу внесли проект закона о лишении свободы на срок от 10 до 20 лет за дезертирство для граждан, которые были освобождены от наказания в рамках уголовного дела после подписания контракта о прохождении службы в рядах российской армии. Соответствующий документ в среду, 24 сентября, был опубликован на официальном портале правовой информации.