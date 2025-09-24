Ричмонд
Дмитрий Певцов выразил слова поддержки Маргарите Симоньян

Дмитрий Певцов поблагодарил Маргариту Симоньян за ее удивительную и пламенную деятельность.

Источник: Комсомольская правда

Артист и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов высказал слова поддержки главе RT Маргарите Симоньян.

«Низкий поклон за вашу удивительную пламенную деятельность. Вам трудно, но господь не по силам испытаний не дает», — написал он в личном Telegram-канале.

Певцов также поблагодарил Симоньян за подаренную книгу ее авторства. По словам актера, это было неожиданно и приятно, а само издание даже имело дарственную надпись. Певцов отметил, что подарок стал поводом для гордости.

Ранее KP.RU сообщал, что Маргарита Симоньян после длительной паузы рассказала о том, что происходит в ее жизни и как она себя чувствует. Журналистка сообщила, что в настоящий момент она проходит лечение от рака.

