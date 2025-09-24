В Пермском крае отремонтировали дорогу Кудымкар — Усолье

Рабочие приводили в нормативное состояние сразу несколько участков, проходящих через населенные пункты. Так, ремонт завершили в районе поселка Майкор с 78-го по 83-й км. Там заменили асфальт на проезжей части, обновили съезды и примыкания к улично-дорожной сети, сделали заездные карманы, остановочные площадки и тротуары. В населенном пункте проживает более 2,4 тыс. человек. Он расположен на берегу реки Иньва, а региональная трасса переходит в главную улицу поселка — Ленина. Вдоль дороги расположены врачебная амбулатория, школа, детский сад, Богоявленская церковь, кассовый пункт, библиотека и музей.