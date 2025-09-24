Ричмонд
В Пермском крае отремонтировали дорогу Кудымкар — Усолье

Рабочие приводили в нормативное состояние несколько участков, проходящих через населенные пункты.

Ремонт дороги Кудымкар — Усолье завершили в Юсьвинском округе Пермского края по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Рабочие приводили в нормативное состояние сразу несколько участков, проходящих через населенные пункты. Так, ремонт завершили в районе поселка Майкор с 78-го по 83-й км. Там заменили асфальт на проезжей части, обновили съезды и примыкания к улично-дорожной сети, сделали заездные карманы, остановочные площадки и тротуары. В населенном пункте проживает более 2,4 тыс. человек. Он расположен на берегу реки Иньва, а региональная трасса переходит в главную улицу поселка — Ленина. Вдоль дороги расположены врачебная амбулатория, школа, детский сад, Богоявленская церковь, кассовый пункт, библиотека и музей.

Также на автодороге отремонтировали участок, проходящий через поселок Пожва. На нем уложили асфальтобетон, что устранило проблему запыленности в населенном пункте.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.