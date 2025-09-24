В Таганроге 25 сентября приступят к остеклению пострадавших при атаке БПЛА домов

В Таганроге в четверг, 25 сентября, начнут восстанавливать остекление в домах, поврежденных при ночной атаке БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.
— Рабочая группа завершила осмотр повреждений на улицах Дзержинского и Морозова. К восстановительным работам приступят управляющие компании вместе с бизнесом и депутатами. Все повреждения будут полностью устранены, — заверила Светлана Камбулова.
Глава города попросила жителей обеспечить доступ специалистов в квартиры.
Напомним, что во время ночной атаки 24 сентября в Таганроге также были обнаружены фрагменты дронов. В станице Базковской пожар в частном доме потушили на площади 75 квадратных метров. Два человека с осколочными ранениями были госпитализированы в больницу.
