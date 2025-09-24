Более 2 тысяч человек стали участниками «Кросса нации» в Магнитогорске

Массовый Всероссийский забег «Кросс нации» прошел 20 сентября в Экологическом парке Магнитогорска Челябинской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». На старт вышли профессиональные спортсмены и любители. Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
«“Кросс нации” становится с каждым годом все популярнее и популярнее. Это массовый спорт, это привлечение жителей города к спортивному движению, к беговому сообществу, чтобы больше людей оздоравливалось», — отметила директор городского центра физкультурно-спортивного движения Анна Савина.
Отметим, всего в регионе в забеге «Кросс нации» поучаствовали 20 тыс. человек.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.