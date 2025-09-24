В России хотят ужесточить меры против дезертировавших бывших заключенных: им может грозить серьезный тюремный срок

«Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части , — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет», —указано в проекте.