В России хотят ужесточить меры против дезертировавших бывших заключенных: им может грозить серьезный тюремный срок

В Госдуму внесли законопроект о назначении тюремного срока до 20 лет для экс-заключенных, которые дезертировали при прохождении военной службы. Этот документ опубликован в электронной базе. Изменения могут коснуться статьи 338 УК РФ «Дезертирство».
«Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, освобожденным от уголовного наказания условно, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части , — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет», —указано в проекте.
Также депутаты хотят установить наказание до 12 лет тюрьмы для бывших заключенных, которые уклоняются от службы, притворяясь больными. Тем, кто самовольно покидает часть, может грозить до 8 лет лишения свободы.
Прежде кабмин России поддержал законопроект о повышении штрафов за то, что граждане не уведомляют военкомат о смене места жительства. В нем предлагается увеличить сумму до 20 тысяч рублей.