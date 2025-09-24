Рубио на встрече с Лавровым вновь призвал к прекращению конфликта на Украине

Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке госсекретарь США Марк Рубио повторил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению конфликта на Украине. Об этом стало известно в среду, 24 сентября, из письменного заявления заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.