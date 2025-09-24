Рубио на встрече с Лавровым вновь призвал к прекращению конфликта на Украине

Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке госсекретарь США Марк Рубио повторил призыв президента США Дональда Трампа к прекращению конфликта на Украине. Об этом стало известно в среду, 24 сентября, из письменного заявления заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.
Также политик отметил необходимость значимых шагов по урегулированию кризиса на долгосрочной основе, передает ТАСС.
Встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио прошли 24 сентября и длились 50 минут. Утром того же дня министр прилетел в Нью-Йорк. Правительственный самолет преодолел расстояние от Москвы до Нью-Йорка в облет всех государств за 11 часов 40 минут.
24 сентября Дональд Трамп назвал «бесцельной борьбой» специальную военную операцию на Украине и высмеял российскую военную помощь. Он подчеркнул, что действия российских Вооруженных сил якобы делают страну похожей на «бумажного тигра».
В тот же день во время встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским Дональд Трамп выразил мнение, что российско-украинский военный конфликт, вероятнее всего, завершится еще не скоро.