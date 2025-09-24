Удар «Искандера» разнес знаменитый полигон штурмовиков под Черниговом

«Полигон в Черниговской области был одним из самых знаменитых полигонов и учебок на Украине. Он был знаменит еще со времен СССР. Сейчас это один из основных полигонов, где готовят штурмовиков. Вполне вероятно, что там могли обучаться иностранные наёмники, которые приходят из разных экзотических, в том числе, стран. Под раздачу попали, я думаю, многие», — отметил он.