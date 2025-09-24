Удар «Искандера» разнес знаменитый полигон штурмовиков под Черниговом

Полигон под Черниговом, который 24 сентября был разбит ударами двух «Искандеров», использовался для подготовки штурмовиков. Об этом aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Полигон в Черниговской области был одним из самых знаменитых полигонов и учебок на Украине. Он был знаменит еще со времен СССР. Сейчас это один из основных полигонов, где готовят штурмовиков. Вполне вероятно, что там могли обучаться иностранные наёмники, которые приходят из разных экзотических, в том числе, стран. Под раздачу попали, я думаю, многие», — отметил он.
В ряде военных Telegram-каналов 24 сентября появилась информация об ударах двумя «Искандерами» по учебному центру ВСУ в районе Гончаровского (Черниговская область). В результате ликвидированы значительные силы личного состава ВСУ.
Как стало известно ранее, ВС РФ нанесли удар «Искандером» по аэродрому в Днепропетровске, где размещались самолеты Як-52 и ударные беспилотники большой дальности. Видеозапись, подтверждающая факт удара, опубликована в Сети.