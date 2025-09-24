Ричмонд
Депутат Харитонов призвал спасать молодежь с помощью спорта

Харитонов обратил внимание на бесконтрольное употребление антидепрессантов среди молодежи.

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо изменить тенденцию к массовому и бесконтрольному употреблению антидепрессантов среди молодежи, делая акцент на правильное питание и физическое развитие детей. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщил депутат Госдумы Николай Харитонов.

По словам парламентария, проблема связана с ухудшением здоровья молодых людей, недостатком физической активности и низким качеством питания. Харитонов отметил, что важную роль играют доступ к спортивным занятиям, сбалансированный рацион и контроль за качеством продуктов. Он подчеркнул, что молодые люди могут укреплять здоровье через занятия спортом и участие в различных кружках.

Харитонов добавил, что в каждом техникуме и университете есть условия для физкультурно-спортивной работы, а также для творческой и исторической деятельности, что помогает студентам находить себя в повседневной жизни.

Ранее стало известно, что в России растет число случаев рассеянного склероза — тяжелого заболевания нервной системы, которое может привести к инвалидности. За последние пять лет количество госпитализаций с этим диагнозом увеличилось на 38,2%. Медики называют этот диагноз «болезнью молодых».