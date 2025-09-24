Депутат Харитонов призвал спасать молодежь с помощью спорта

По словам парламентария, проблема связана с ухудшением здоровья молодых людей, недостатком физической активности и низким качеством питания. Харитонов отметил, что важную роль играют доступ к спортивным занятиям, сбалансированный рацион и контроль за качеством продуктов. Он подчеркнул, что молодые люди могут укреплять здоровье через занятия спортом и участие в различных кружках.