В России необходимо изменить тенденцию к массовому и бесконтрольному употреблению антидепрессантов среди молодежи, делая акцент на правильное питание и физическое развитие детей. Об этом в беседе с «Постньюс» сообщил депутат Госдумы Николай Харитонов.
По словам парламентария, проблема связана с ухудшением здоровья молодых людей, недостатком физической активности и низким качеством питания. Харитонов отметил, что важную роль играют доступ к спортивным занятиям, сбалансированный рацион и контроль за качеством продуктов. Он подчеркнул, что молодые люди могут укреплять здоровье через занятия спортом и участие в различных кружках.
Харитонов добавил, что в каждом техникуме и университете есть условия для физкультурно-спортивной работы, а также для творческой и исторической деятельности, что помогает студентам находить себя в повседневной жизни.
