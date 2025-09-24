В селе Левокумском на Ставрополье открыли площадку ГТО

«Создание площадки стало частью постоянной работы в рамках поручений губернатора Владимира Владимирова по оснащению спортивно-технологическим оборудованием для комплекса “Готов к труду и обороне” объектов инфраструктуры в ряде территорий края. На эти цели в текущем году предусмотрено более 19 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до конца года», — отметил заместитель председателя правительства края — министр физической культуры и спорта Иван Нифонтов.