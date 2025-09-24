В селе Левокумском на Ставрополье открыли площадку ГТО

Площадку для комплекса «Готов к труду и обороне» открыли на улице Калинина в селе Левокумском Ставропольского края в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в правительстве региона.
«Создание площадки стало частью постоянной работы в рамках поручений губернатора Владимира Владимирова по оснащению спортивно-технологическим оборудованием для комплекса “Готов к труду и обороне” объектов инфраструктуры в ряде территорий края. На эти цели в текущем году предусмотрено более 19 миллионов рублей. Работы должны быть завершены до конца года», — отметил заместитель председателя правительства края — министр физической культуры и спорта Иван Нифонтов.
На площадке уложили травмобезопасное покрытие и установили турники, перекладины и тренажеры для выполнения силовых упражнений.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.