Переехавший в Россию англичанин назвал Саратов «раем на земле»

Англичанин Гай Имз, который впервые оказался в России еще в 1991 году, после поездки в Москву и Санкт-Петербург осознал, что люди здесь, вопреки всем стереотипам на Западе, очень гостеприимные и добрые. Позже он женился и вместе с супругой и детьми стал жить в Саратове, который считает раем на земле.
Позднее иностранец и его семья переехали в Великобританию. Но там он понял, что на родине таких возможностей, как в России, у него нет. Имз занялся «зелеными» технологиями и в 2008 году снова поехал в Россию, а уже в 2021 году англичанин с близкими решили здесь остаться насовсем.
— Моя мечта — чтобы и сегодня иностранцы могли делать то же самое, а признавая их вклад, россияне продолжали бы быть столь же гостеприимными к иностранцам, как и ко мне, — передает слова Имза RTVI.
Многодетный американец Дерек Хаффман вместе с семьей перебрался в Россию, после чего отправился в зону СВО. Мужчина с родственниками в 2022 году переехал из Аризоны в Техас для того, чтобы избежать ЛГБТ*-пропаганды, которая могла повлиять на его детей.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.