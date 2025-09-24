Переехавший в Россию англичанин назвал Саратов «раем на земле»

Англичанин Гай Имз, который впервые оказался в России еще в 1991 году, после поездки в Москву и Санкт-Петербург осознал, что люди здесь, вопреки всем стереотипам на Западе, очень гостеприимные и добрые. Позже он женился и вместе с супругой и детьми стал жить в Саратове, который считает раем на земле.