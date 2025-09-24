Ричмонд
СМИ: ЕС введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию

Европейский союз (ЕС) планирует введение пошлин на российскую нефть, которая импортируется в Венгрию и Словакию. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.

Таким образом Брюссель хочет сделать так, чтобы российская нефть была слишком дорогой для Будапешта и Братиславы. В настоящий момент Венгрия и Словакия продолжают импортировать сырье из России и отказываются прекращать, несмотря на давление и США.

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, данная мера направлена на побуждение стран искать поставщиков за пределами России, так как они остаются единственными государствами ЕС, продолжающими финансировать РФ. Тарифы планируется ввести до конца года, сообщается в публикации.

Днем ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций заявила, что ЕС уже к 2027 году «навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России. Захарова, комментируя такие заявления, задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше