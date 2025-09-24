Европейский союз (ЕС) планирует введение пошлин на российскую нефть, которая импортируется в Венгрию и Словакию. Об этом сообщило издание Rzeczpospolita.
Таким образом Брюссель хочет сделать так, чтобы российская нефть была слишком дорогой для Будапешта и Братиславы. В настоящий момент Венгрия и Словакия продолжают импортировать сырье из России и отказываются прекращать, несмотря на давление и США.
Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, данная мера направлена на побуждение стран искать поставщиков за пределами России, так как они остаются единственными государствами ЕС, продолжающими финансировать РФ. Тарифы планируется ввести до конца года, сообщается в публикации.
Днем ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций заявила, что ЕС уже к 2027 году «навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России. Захарова, комментируя такие заявления, задалась вопросом, будут ли европейские политики отстреливать на границе перелетных птиц.