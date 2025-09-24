Россияне мечтают о высоких зарплатах ради внутреннего спокойствия: работает ли это

Многие россияне считают, что для внутреннего спокойствия нужна определенная сумма дохода. Однако это лишь иллюзия, сообщила социальный психолог Наиля Бирарова в беседе с «Постньюс». Она уточнила, что зарплата в 120 тысяч рублей не может успокоить человека.
По словам специалиста, люди часто сравнивают себя с окружающими и поддаются влиянию медиа, формируя представление о необходимой сумме. Бирарова отметила, что чувство безопасности зависит от психологического состояния, отношений в семье и на работе. Она добавила, что каждому человеку комфортно с тем уровнем жизни, который сложился еще в детстве. Для кого-то достаточно простого уюта, а кто-то стремится к роскоши.
Профессор РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова поделилась данными о зарплатах в России. По информации на июнь 2025 года, средняя номинальная зарплата достигла 103,2 тысячи рублей, что на 16% выше, чем годом ранее. Финогенова уточнила, что до конца года этот показатель может вырасти еще на 3−4%.