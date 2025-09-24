Россияне мечтают о высоких зарплатах ради внутреннего спокойствия: работает ли это

По словам специалиста, люди часто сравнивают себя с окружающими и поддаются влиянию медиа, формируя представление о необходимой сумме. Бирарова отметила, что чувство безопасности зависит от психологического состояния, отношений в семье и на работе. Она добавила, что каждому человеку комфортно с тем уровнем жизни, который сложился еще в детстве. Для кого-то достаточно простого уюта, а кто-то стремится к роскоши.