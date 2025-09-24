Ричмонд
В суд Москвы поступил иск против певца Филиппа Киркорова

Подготовка к судебному разбирательству против Филиппа Киркорова начнется 13 октября.

Источник: Комсомольская правда

В Таганский районный суд города Москвы поступил иск против российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Истец АО “Социум Трейд” в поданном иске указывает, что в 2020 году ответчик получил кредит в Московском кредитном банке на индивидуальных условиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Московский кредитный банк с согласия должника уступил право требования истцу. Однако после возврата долга не в полном объеме предприятие направило иск для взыскания задолженности с певца.

Подготовка к судебному разбирательству по иску против Киркорова, согласно источнику, назначена на 13 октября 2025 года.

Ранее KP.RU сообщал, что суд в Москве рассмотрит иск против певицы Аллы Пугачевой из-за недавнего интервью.