Стала известна цена самой дорогой чашки кофе, побившей рекорд Гиннесса

В сентябре самым дорогим местом для покупки чашки кофе в Москве стал Южнопортовый район, где она стоит 374 рубля. В пятерку лидеров также попали Войковский район с показателем 336 рублей за кофе, центральные Якиманка (355 рублей), Хамовники (320 рублей), а также Ново-Переделкино (314 рублей).