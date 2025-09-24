Ричмонд
Стала известна цена самой дорогой чашки кофе, побившей рекорд Гиннесса

Кофейня в Дубае попала в Книгу рекордов Гиннесса за самую дорогую чашку кофе в мире, стоимостью 2,5 тысяч дирхамов (примерно 57 тысяч рублей по курсу на момент установления рекорда). Напиток подают в сети Roasters Specialty Coffee House.

Источник: Shutterstock

Кофе приготовлен методом пуровер с использованием фильтра V60 из одних из самых редких зерен на планете — Hacienda La Esmeralda из Панамы, относящихся к отмеченной наградами разновидности Geisha, который славится своим «исключительным вкусовым профилем, ограниченной доступностью и высокой ценой». Он обладает ароматом жасмина и нотами косточковых фруктов.

Кто приобрел такой кофе, не уточняется.

По данным издания Gulf News, напиток подается в ручной работе хрустальном бокале Edo Kiriko из Японии. К кофе предлагаются тирамису, шоколадное мороженое и специальный шоколадный десерт, все с использованием тех же зерен Geisha. Гостям также предоставляется набор карточек с описанием вкусов.

В сентябре самым дорогим местом для покупки чашки кофе в Москве стал Южнопортовый район, где она стоит 374 рубля. В пятерку лидеров также попали Войковский район с показателем 336 рублей за кофе, центральные Якиманка (355 рублей), Хамовники (320 рублей), а также Ново-Переделкино (314 рублей).