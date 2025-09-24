Алена Кравец ударила свою приемную дочь и назвала ее «мерзкой свиньей»

В эфире телепередачи «Пусть говорят» российская модель Алена Кравец в среду, 24 сентября, назвала свою приемную дочь Даниеллу Кравец «мерзкой свиньей» и несколько раз ударила ее по лицу, после чего покинула студию. Так она отреагировала на слова 18-летней девушки о том, что у нее не могло быть своих детей.
— У меня нет детей только из-за того, что я тебя воспитывала. Ты поняла меня, мерзкая свинья? Знаете, что она писала? Что я бесплодная и какая-то не такая. Ты просто тварь, — высказалась модель.
После этого на глазах у Даниеллы выступили слезы. К ней подбежали несколько сотрудников студии, но успокоить девушку было тяжело.
18 августа в СМИ появилась информация о том, что Елена Товстик, супруга предпринимателя Романа Товстика, который вступил в отношения с Полиной Дибровой, устроила истерику и набросилась на него, после чего мужчина упал и сломал ногу в двух местах. Врачи диагностировали бизнесмену перелом пятой плюсневой кости справа и краевой перелом ладьевидной кости.