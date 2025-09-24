Алена Кравец ударила свою приемную дочь и назвала ее «мерзкой свиньей»

В эфире телепередачи «Пусть говорят» российская модель Алена Кравец в среду, 24 сентября, назвала свою приемную дочь Даниеллу Кравец «мерзкой свиньей» и несколько раз ударила ее по лицу, после чего покинула студию. Так она отреагировала на слова 18-летней девушки о том, что у нее не могло быть своих детей.