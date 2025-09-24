Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием

Существует миф, что семечки могут спровоцировать аппендицит, но это не так. Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен пояснила, что семечки не вызывают это заболевание. Тем не менее, она предостерегла от чрезмерного их употребления. По словам специалиста, переедание семян подсолнечника может привести к неприятным последствиям, таким как вздутие живота, тошнота, диарея или запор.