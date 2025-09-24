Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков поделился с aif.ru рекомендациями о безопасном количестве семечек для одного приема пищи.
По словам врача, оптимальная порция составляет 20−25 граммов очищенных семян или орехов, что соответствует небольшой горсти. Специалист отметил, что в некоторых случаях порцию можно увеличить.
Поляков добавил, что тыквенные семечки допустимо употреблять до 50 граммов за раз. Однако для подсолнечных семечек лучше придерживаться нормы в 25 граммов, чтобы избежать проблем с пищеварением.
Существует миф, что семечки могут спровоцировать аппендицит, но это не так. Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен пояснила, что семечки не вызывают это заболевание. Тем не менее, она предостерегла от чрезмерного их употребления. По словам специалиста, переедание семян подсолнечника может привести к неприятным последствиям, таким как вздутие живота, тошнота, диарея или запор.