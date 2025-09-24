Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, сколько семечек можно съедать за один прием

Диетолог Поляков призвал не есть больше 25 граммов семечек за один прием.

Источник: Комсомольская правда

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков поделился с aif.ru рекомендациями о безопасном количестве семечек для одного приема пищи.

По словам врача, оптимальная порция составляет 20−25 граммов очищенных семян или орехов, что соответствует небольшой горсти. Специалист отметил, что в некоторых случаях порцию можно увеличить.

Поляков добавил, что тыквенные семечки допустимо употреблять до 50 граммов за раз. Однако для подсолнечных семечек лучше придерживаться нормы в 25 граммов, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Существует миф, что семечки могут спровоцировать аппендицит, но это не так. Врач-гастроэнтеролог Юлия Сластен пояснила, что семечки не вызывают это заболевание. Тем не менее, она предостерегла от чрезмерного их употребления. По словам специалиста, переедание семян подсолнечника может привести к неприятным последствиям, таким как вздутие живота, тошнота, диарея или запор.