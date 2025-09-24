Metro: Уличные кошки захватили территорию английской школы

По словам руководителя спасательной службы Cat Patrol Зои Шеффилд, недавно в колонии родилось 45 котят. При этом похожая ситуация произошла два года назад — тогда с территории учреждения вывезли 18 кошек. Школа с окружающими ее лесами и обилием мелкой живности представляет собой идеальное место проживания для животных.