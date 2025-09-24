Ричмонд
Metro: Уличные кошки захватили территорию английской школы

По словам руководителя спасательной службы Cat Patrol Зои Шеффилд, недавно в колонии родилось 45 котят. При этом похожая ситуация произошла два года назад — тогда с территории учреждения вывезли 18 кошек. Школа с окружающими ее лесами и обилием мелкой живности представляет собой идеальное место проживания для животных.

Спасатели стали отлавливать и стерилизовать кошек, но пока удалось поймать только 12 особей, а полное решение проблемы может занять до шести месяцев. Директор школы Крис Эрдли отметил «замечательный сдвиг» благодаря усилиям волонтеров и семей, взявших котят к себе.

Он подчеркнул, что школа подходит к ситуации с состраданием и стремится найти гуманные решения проблемы. При этом волонтеры Cat Patrol работают на пределе своих возможностей из-за недостатка финансирования и наплыва бездомных кошек, передает издание.

16 сентября СМИ сообщили, что более сотни обезьян сбежали из приюта в районе Муанг таиландской провинции Лоп Бури. Они бродили по улицам, врывались в жилые дома и штурмовали полицейский участок. В результате местным правоохранителям пришлось отбиваться от животных с помощью рогаток.