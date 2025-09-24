Трамп заменил фото Байдена в Белом доме на устройство для автоподписи документов

Кроме того, команда Байдена думала о необходимости использования им инвалидного кресла в случае переизбрания из-за его проблем со здоровьем. Тем временем супругу экс-президента Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем. Что происходило между супругами и какое наказание грозит Джилл Байден, если ее вину удастся доказать, — в материале «Вечерней Москвы».