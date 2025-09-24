Трамп заменил фото Байдена в Белом доме на устройство для автоподписи документов

Президент США Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника Джо Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме на снимок устройства, которое автоматически ставит подпись демократа. Об этом в среду, 24 сентября, сообщила помощница главы американского государства Марго Мартин в соцсетях.
Еще в августе Трамп нарушил многолетнюю традицию, удалив фотографии бывших глав государства из галереи на входе в Белый дом. Портрет 44-го президента США Барака Обамы был перемещен на менее заметное место — на лестничную площадку в частной резиденции, куда не имеют доступа обычные посетители.
Журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон заявили, что команда Байдена специально готовила для политика короткие тексты выступлений и с помощью монтажа ускоряла видеоролики с ним, чтобы скрыть его серьезные проблемы со здоровьем.
Кроме того, команда Байдена думала о необходимости использования им инвалидного кресла в случае переизбрания из-за его проблем со здоровьем. Тем временем супругу экс-президента Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем. Что происходило между супругами и какое наказание грозит Джилл Байден, если ее вину удастся доказать, — в материале «Вечерней Москвы».