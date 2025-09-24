Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заменил фото Байдена в Белом доме на устройство для автоподписи документов

Президент США Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника Джо Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме на снимок устройства, которое автоматически ставит подпись демократа. Об этом в среду, 24 сентября, сообщила помощница главы американского государства Марго Мартин в соцсетях.

Президент США Дональд Трамп заменил портрет своего предшественника Джо Байдена на «президентской аллее славы» в Белом доме на снимок устройства, которое автоматически ставит подпись демократа. Об этом в среду, 24 сентября, сообщила помощница главы американского государства Марго Мартин в соцсетях.

Еще в августе Трамп нарушил многолетнюю традицию, удалив фотографии бывших глав государства из галереи на входе в Белый дом. Портрет 44-го президента США Барака Обамы был перемещен на менее заметное место — на лестничную площадку в частной резиденции, куда не имеют доступа обычные посетители.

Журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон заявили, что команда Байдена специально готовила для политика короткие тексты выступлений и с помощью монтажа ускоряла видеоролики с ним, чтобы скрыть его серьезные проблемы со здоровьем.

Кроме того, команда Байдена думала о необходимости использования им инвалидного кресла в случае переизбрания из-за его проблем со здоровьем. Тем временем супругу экс-президента Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с пожилыми людьми, так как она игнорировала проблемы мужа со здоровьем. Что происходило между супругами и какое наказание грозит Джилл Байден, если ее вину удастся доказать, — в материале «Вечерней Москвы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше