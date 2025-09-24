Биохимик Дивинская: куриные яйца питают мозг и улучшают кожу

Куриное яйцо содержит почти все необходимое человеческому организму, заявила в интервью Пятому каналу биохимик, нутрициолог Анна Дивинская.
По ее словам, особенно полезны яйца для детей, спортсменов, беременных женщин и пожилых людей, рассказала Дивинская.
Эксперт обратила внимание, что в яичном белке есть все незаменимые аминокислоты для мышечной работы, гормональной системы, иммунитета, и организм усваивает его почти полностью. Богатый холином желток улучшает память, внимание и работу печени, а также участвует в развитии нервной системы плода у беременных женщин. В яйце содержатся витамины группы B (B2, B6, B12), витамины D и E, а также минералы: железо, фосфор, цинк, селен.
По словам нутрициолога, если ранее считалось, что в яйцах содержится много холестерина, что сегодня ученые выяснили, что полезные жиры из желтка участвуют в поддержании баланса «хорошего» холестерина.
