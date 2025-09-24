Просрочка, товары без маркировки. Какие нарушения выявил саннадзор в торговой сети Гомельской области

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. О результатах надзора торговых объектов в сельской местности, включая автолавки, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
По поручению облисполкома госсаннадзор региона в составе межведомственных групп оценил состояние торговых объектов в сельской местности. Специалисты обследовали более 600 магазинов и 25 автомагазинов.
«Большинство обследованных объектов — в удовлетворительном санитарном состоянии. В то же время выявлены нарушения в содержании территории и контейнерных площадок на 24% объектов, а в содержании помещений и оборудования — на 19%. В 50 случаях работа магазинов была приостановлена для проведения внеочередного санитарного дня. В части эпидемической безопасности реализуемой пищевой продукции необходимо констатировать, что сохраняется значительная доля нарушений, не требующих материальных затрат и обусловленных недостаточным уровнем внутреннего контроля за обращением пищевой продукции, невыполнением работниками своих должностных обязанностей», — подчеркнули в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, продукцию с истекшими сроками годности продавали на 99 объектах. На 12% обследуемых объектов допустили реализацию товаров без маркировки и товаросопроводительных документов. Это не позволяло подтвердить их происхождение и безопасность, а также проследить условия хранения и сроки годности.
Допуск в обращение недоброкачественной продукции с признаками порчи, несвоевременное ее изъятие выявлены на 6% объектах. Температурные условия хранения не соблюдали на 13% объектах. По данным саннадзора, это обусловлено человеческим фактором и низким уровнем исполнительской дисциплины персонала. Сами же магазины обеспечены холодильным оборудованием.
Госсаннадзор оперативно принял меры по пресечению нарушений, влекущих угрозу здоровью населения. Изъято из обращения около 430 кг небезопасной продукции.
Мониторинг сельских магазинов будет продолжен. Кроме того будут определены основные направления профилактической работы со спецификой для каждой территории. Такие рекомендации направлены на снижение нарушений и улучшения общего уровня торгового обслуживания сельчан в регионах. -0-