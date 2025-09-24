Просрочка, товары без маркировки. Какие нарушения выявил саннадзор в торговой сети Гомельской области

«Большинство обследованных объектов — в удовлетворительном санитарном состоянии. В то же время выявлены нарушения в содержании территории и контейнерных площадок на 24% объектов, а в содержании помещений и оборудования — на 19%. В 50 случаях работа магазинов была приостановлена для проведения внеочередного санитарного дня. В части эпидемической безопасности реализуемой пищевой продукции необходимо констатировать, что сохраняется значительная доля нарушений, не требующих материальных затрат и обусловленных недостаточным уровнем внутреннего контроля за обращением пищевой продукции, невыполнением работниками своих должностных обязанностей», — подчеркнули в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.