Агрессивная белка в США напала на пятерых человек и серьезно ранила двух из них

Агрессивная белка стала терроризировать жителей американского города Сан-Рафаэль. Животное напало уже на по меньшей мере пятерых человек, двум из которых потребовалась неотложная медицинская помощь.
Одна из пострадавших рассказала, что столкнулась с белкой во время прогулки, когда та выскочила из кустов и вцепилась зубами и когтями в ее ногу. По словам женщины, раны оказались настолько серьезными, что ей пришлось обратиться к врачу. Позже от животного пострадала еще одна американка — злобная белка стала преследовать ее и пытаться укусить за лицо.
— В настоящее время расклеены листовки, предупреждающие жителей об этих инцидентах. Соседи говорят, что нападению подверглось около пяти человек, возможно, одна и та же белка, золотистого цвета, — передает телеканал ABC 7 News.
Жители прибрежного района залива Майранги в новозеландском Окленде стали жертвами «преступлений» кота по кличке Лео, которому нравится воровать чужие вещи, оставленные сушиться на бельевых веревках. Пушистый преступник похищает самые разные элементы гардероба.