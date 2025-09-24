Агрессивная белка в США напала на пятерых человек и серьезно ранила двух из них

Одна из пострадавших рассказала, что столкнулась с белкой во время прогулки, когда та выскочила из кустов и вцепилась зубами и когтями в ее ногу. По словам женщины, раны оказались настолько серьезными, что ей пришлось обратиться к врачу. Позже от животного пострадала еще одна американка — злобная белка стала преследовать ее и пытаться укусить за лицо.