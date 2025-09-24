Врач объяснила, почему перед сном обязательно надо снимать линзы

Сон в контактных линзах уменьшает доступ кислорода к глазу, что ослабляет клетки роговицы. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог Ангелина Казанцева.
Она отметила, что для сохранения здоровья глаз необходимы три условия: кислород, влага и чистота.
«Когда вы закрываете веки во сне, доступ кислорода к глазу и так сокращается. А если в глазу остается линза, — она превращается из “окна” в герметичный полиэтиленовый пакет. В условиях гипоксии (кислородного голодания) клетки роговицы слабеют, становятся уязвимыми для малейшей инфекции и даже могут начать отмирать», — пояснила врач.
Кроме того, в течение дня на поверхности линзы оседают пыль, бактерии и микроорганизмы из окружающей среды. Ночью, при закрытых веках в условиях тепла, последние начинают активно размножаться, отметила эксперт.
Ранее 360.ru сообщил, что нельзя сказать однозначно, что неправильное ношение линз обязательно приведет к слепоте, однако заболевания, вызванные регулярным неправильным ношением линз, без своевременного лечения могут закончиться необратимыми нарушениями зрения, вплоть до слепоты.
Согласно статистическим данным, контактные линзы носят около 150 миллионов человек в мире. Однако, линзы не так безопасны, как хотелось бы думать, подчеркнул «Царьград».