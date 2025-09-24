Врач объяснила, почему перед сном обязательно надо снимать линзы

«Когда вы закрываете веки во сне, доступ кислорода к глазу и так сокращается. А если в глазу остается линза, — она превращается из “окна” в герметичный полиэтиленовый пакет. В условиях гипоксии (кислородного голодания) клетки роговицы слабеют, становятся уязвимыми для малейшей инфекции и даже могут начать отмирать», — пояснила врач.