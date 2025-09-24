Пятиметровый питон заполз в жилье туриста из России в Таиланде

Домашний питон в американской Флориде вылез из клетки, забрался в кровать, где спала двухлетняя девочка, и обвился вокруг ее шеи, задушив жертву. Мать девочки Джарен Хэйр признали виновной в непредумышленном убийстве и пренебрежении заботой о ребенке и осудили на 12 лет. Она вышла на свободу в 2021 году.