«В жесточайших условиях»: Барецкий предложил сделать тюрьму из замка Пугачевой

Российский музыкант Стас Барецкий, известный по выступлениям в составе группы «Ленинград», предложил сделать из замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь тюрьму для артистов, которых признали иностранными агентами.
Артист раскритиковал идею лидера движения «Россия Православная» и депутата Брянской областной думы Михаила Иванова сделать храм из дома артистки, отметив, что здание не подходит для священного места.
— В замке Пугачевой надо открывать морг и тюрьму. Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя, — высказался Барецкий в беседе с порталом «Страсти».
24 сентября российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, назвал дурью замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Грязи. Соведущий Пучкова, журналист Петр Лидов, охарактеризовал этот дом как несовременный и предположил, что здание неудобно в обслуживании.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.