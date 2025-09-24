«В жесточайших условиях»: Барецкий предложил сделать тюрьму из замка Пугачевой

— В замке Пугачевой надо открывать морг и тюрьму. Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя, — высказался Барецкий в беседе с порталом «Страсти».