Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В жесточайших условиях»: Барецкий предложил сделать тюрьму из замка Пугачевой

Российский музыкант Стас Барецкий, известный по выступлениям в составе группы «Ленинград», предложил сделать из замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь тюрьму для артистов, которых признали иностранными агентами.

Российский музыкант Стас Барецкий, известный по выступлениям в составе группы «Ленинград», предложил сделать из замка эстрадной певицы Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь тюрьму для артистов, которых признали иностранными агентами.

Артист раскритиковал идею лидера движения «Россия Православная» и депутата Брянской областной думы Михаила Иванова сделать храм из дома артистки, отметив, что здание не подходит для священного места.

— В замке Пугачевой надо открывать морг и тюрьму. Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя, — высказался Барецкий в беседе с порталом «Страсти».

24 сентября российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, назвал дурью замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Грязи. Соведущий Пучкова, журналист Петр Лидов, охарактеризовал этот дом как несовременный и предположил, что здание неудобно в обслуживании.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.