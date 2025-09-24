Чем можно, а чем нельзя кормить птиц в парках: советы орнитолога

Хлеб и соленые продукты крайне опасны для пернатых. Об этом «РИАМО» рассказал орнитолог Никита Чернецов.
«Сейчас еще птицы на подкормку особо не пойдут. А вот когда уже осень наступит конкретная, где-нибудь в ноябре, вот тогда птиц можно подкармливать тыквенными и подсолнечными семечками, но не жареными. Салом, но тоже ни в коем случае не соленым. Можно прямо развешивать кусочки», — пояснил специалист.
Хлеб и соленое сало вредят метаболизму птиц, которым не так просто вывести соль из организма, отметил он.
В свою очередь 360.ru сообщил, что птиц нельзя кормить плесневелым хлебом или другими испорченными продуктами, так как для них это яд. Также не стоит угощать пернатых семечками арбуза и косточками абрикосов из-за содержания в них ядовитых веществ.
Как подчеркнул «Царьград», птиц нельзя кормить чипсами, сладкими булочками и пшеном. Лучше всего подойдут нежареные семена, овсяные хлопья, свежие или сушеные фрукты и ягоды, а также ячменные зерна.