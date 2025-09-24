Сомнолог Кудинов: 15-минутный дневной сон увеличивает работоспособность

Ранее гинеколог с 33-летним стажем Алла Попова в интервью URA.RU рассказала, что современные женщины сталкиваются с болезнями, которые ранее были характерны лишь для пожилых. Среди причин она назвала не только гормональные изменения и дефицит витаминных, но современные процедуры ухода за собой.