Сомнолог Кудинов: 15-минутный дневной сон увеличивает работоспособность

Дневной сон в течение 15−20 минут увеличивать работоспособность человека, а более длительный приводит к ухудшению самочувствия, заявил в интервью KP.RU терапевт, врач-сомнолог Павел Кудинов.
«Дневной сон в течение 15−20 минут, но не более того, может увеличивать работоспособность человека, способность концентрации внимания, улучшать настроение. Это подтверждается опытом японцев, которые это практикуют», — сказал он.
По словам Кудинова, после 20 минут сна человек проваливается в другие, более глубокие стадии этого состояния, и пробуждение в это время приведет к ухудшению самочувствия.
«Поэтому, если заснул на 25 минут, то будь добр проспи все полтора часа, то есть весь положенный цикл стадий», — рекомендовал Кудинов.
При этом детский психолог Мария Соколова обратила внимание, что синий свет гаджетов и цифровой контент приводят к серьезным нарушениям сна, особенно у детей. Она заявила, что соцсети на ночь вредят сильнее, чем кофеин.
«Если кофеин просто бодрит, то соцсети создают настоящий ментальный хаос. Эмоциональная встряска от просмотра ленты или переписки не утихает моментально и может длиться еще долго после выключения экрана», — сказала она в интервью Pravda.Ru.
По ее словам, это мешает нервной системе расслабиться и перейти в режим сна.
