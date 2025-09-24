«Действительно цепляет». Мининформ об интерактивном сериале «Зумеры»

«В педагогике есть такой принцип — “равный обучает равного”, — отметил Андрей Кунцевич. — Действительно, через молодых героев, которые являются яркими представителями поколения зумеров, через посылы, которые они доносят в сериале до своей аудитории, хотелось выйти на молодежь, поговорить о тех проблемах, которые сегодня беспокоят, обсудить актуальные вещи, которые определяют жизнь белорусской молодежи в преломлении через поколение зумеров».