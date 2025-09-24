Ричмонд
«Действительно цепляет». Мининформ об интерактивном сериале «Зумеры»

Ключевая идея проекта заключается в том, чтобы войти в молодежную аудиторию через площадку, которая является основной для нее при получении контента, новостей и нарративов.

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый интерактивный сериал «Зумеры» станет новым этапом в развитии цифрового медиапространства Беларуси. Этот проект не оставит равнодушным, сообщил журналистам первый заместитель министра информации Андрей Кунцевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Министерство информации проявило большую заинтересованность в создании этого сериала. По словам Андрея Кунцевича, идея «действительно цепляет, и она не оставляет равнодушными». «Я очень рад, что проект нашел очень серьезную поддержку со стороны руководства Могилевской области, которое также выступило одним из соорганизаторов этого проекта», — сказал он.

«В педагогике есть такой принцип — “равный обучает равного”, — отметил Андрей Кунцевич. — Действительно, через молодых героев, которые являются яркими представителями поколения зумеров, через посылы, которые они доносят в сериале до своей аудитории, хотелось выйти на молодежь, поговорить о тех проблемах, которые сегодня беспокоят, обсудить актуальные вещи, которые определяют жизнь белорусской молодежи в преломлении через поколение зумеров».

Премьера первого интерактивного сериала состоится этой осенью. Проект снимали в средней школе № 46 Могилева. Сериал сочетает лучшие традиции кино и цифровые технологии. Его уникальность в том, что зрители смогут напрямую влиять на развитие сюжета с помощью специального приложения. -0-Фото Николая Петрова.