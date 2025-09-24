Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дубае проданная за 680 долларов чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннесса

Кофейня в Дубае продала самую дорогую чашку кофе из эксклюзивного сорта Geisha.

Источник: Комсомольская правда

В Дубае продали самую дорогую чашку кофе, стоимость которой составила 680 долларов. Отмечается, что она также попала в Книгу рекордов Гиннесса.

«Самая дорогая чашка кофе стоит 2,5 тыс. дирхамов ($680), она была приготовлена в Roasters Specialty Coffee House в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 13 сентября 2025 года», — говорится в записях, распространенных Книгой рекордов Гиннесса.

Согласно источнику, кофе был сварен вручную при использовании специальной воронки V60. При этом сорт кофейных зерен, на которых был изготовлен напиток, является одним из самых редких и эксклюзивных — Geisha. Они выращиваются только в Панаме на Hacienda La Esmeralda.

Ранее KP.RU сообщал о самых странных рекордах, внесенных в Книгу Гиннесса.