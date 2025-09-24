В Дубае проданная за 680 долларов чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннесса

Согласно источнику, кофе был сварен вручную при использовании специальной воронки V60. При этом сорт кофейных зерен, на которых был изготовлен напиток, является одним из самых редких и эксклюзивных — Geisha. Они выращиваются только в Панаме на Hacienda La Esmeralda.