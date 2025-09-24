В Дубае проданная за 680 долларов чашка кофе попала в Книгу рекордов Гиннесса

В Дубае продали самую дорогую чашку кофе, стоимость которой составила 680 долларов. Отмечается, что она также попала в Книгу рекордов Гиннесса.
«Самая дорогая чашка кофе стоит 2,5 тыс. дирхамов ($680), она была приготовлена в Roasters Specialty Coffee House в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, 13 сентября 2025 года», — говорится в записях, распространенных Книгой рекордов Гиннесса.
Согласно источнику, кофе был сварен вручную при использовании специальной воронки V60. При этом сорт кофейных зерен, на которых был изготовлен напиток, является одним из самых редких и эксклюзивных — Geisha. Они выращиваются только в Панаме на Hacienda La Esmeralda.
