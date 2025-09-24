Педиатр Морозова: симптомы школьной перегрузки схожи с заболеванием

Ранее сайт «Страсти» предупредил, что все чаще родители школьников обращаются с жалобами на группы в соцсетях, которые занимаются буллингом одноклассников. Эксперты отмечают, что подростки прибегают к буллингу из-за стремления к превосходству, чувства неполноценности, зависти или желания отомстить. Часто буллеры испытывают дефицит эмпатии и общения, а так же копируют жестокое обращение родителей.