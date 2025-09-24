Педиатр Морозова: симптомы школьной перегрузки схожи с заболеванием

Школьники могут испытывать головные боли, боли в животе и множество других симптомов, схожих с симптомами заболевания, которые на самом деле сигнализируют об излишней нагрузке. Об этом рассказала в беседе с «РИАМО» врач-педиатр Екатерина Морозова.
— Под школьным перегрузом подразумевается состояние хронического напряжения. Эти признаки могут быть неспецифичными, и их легко спутать с другими состояниями, например, инфекциями. Могут возникать головные боли, порой, напоминающие мигрень, боли в животе и сердце, снижение аппетита или усиление, — сообщила медик.
Врач добавила, что среди признаков можно отметить также хроническую усталость, повышенную потливость, дрожь в руках, учащенное сердцебиение, трудности с запоминанием, раздражительность, плаксивость, импульсивность.
