Экологи подтвердили загрязнение Дона в районе набережной в центре Ростова

Специалисты минприроды сообщили о загрязнении реки Дон вдоль набережной Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Загрязнение реки Дон в районе набережной в Ростове-на-Дону зафиксировали специалисты. Эту информацию сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии донского региона.

Проверка началась после появления информации в интернете: жители донской столицы опубликовали в соцсетях видео, на котором вода в реке приобретает нехарактерный цвет. Специалисты выехали на место для осмотра и подтвердили факт загрязнения.

— Информация направлена в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, — уточнили в минприроды Дона.

Теперь федеральные власти займутся установлением причин загрязнения и ответственных за случившееся.

