WSJ: Трамп все еще отказывается разрешать Украине бить оружием США вглубь России

Президент США Дональд Трамп, несмотря на смену риторики насчет военного конфликта между Москвой и Киевом, все еще отказывается разрешать Украине наносить удары вглубь территории России американским оружием. Об этом в среду, 24 сентября, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, глава государств при подготовке к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским организовал несколько встреч со своими приближенными, которые уже давно настаивают «на более жесткой позиции по украинскому вопросу». Так, среди них оказались специальный представитель Кит Келлог и постоянный представитель США при США Майк Уолц.

— Трампу помимо прочего сообщили о планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США, — говорится в материале.

Трамп заявил, что страны Европы, которые продолжают покупать нефть у России, фактически финансируют военный конфликт на Украине. По словам главы государства, основными «спонсорами» боевых действий между Москвой и Киевом в то же время являются Китай и Индия. Рубио заявил, что Вашингтон не намерен вводить новые санкции в отношении Москвы, пока европейские страны покупают большие объемы российской нефти и газа.

