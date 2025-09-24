WSJ: Трамп все еще отказывается разрешать Украине бить оружием США вглубь России

Трамп заявил, что страны Европы, которые продолжают покупать нефть у России, фактически финансируют военный конфликт на Украине. По словам главы государства, основными «спонсорами» боевых действий между Москвой и Киевом в то же время являются Китай и Индия. Рубио заявил, что Вашингтон не намерен вводить новые санкции в отношении Москвы, пока европейские страны покупают большие объемы российской нефти и газа.