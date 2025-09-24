24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы начинают скапливаться у пункта пропуска «Брест» за три часа до открытия Польшей границы. В очереди встречаются автобусы с номерами как разных регионов Беларуси, так и с польской регистрацией. В электронной очереди зарегистрированы более 3 тыс. легковых автомобилей.