Автобусы начинают скапливаться у пункта пропуска «Брест» за три часа до открытия Польшей границы

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобусы начинают скапливаться у пункта пропуска «Брест» за три часа до открытия Польшей границы. В очереди встречаются автобусы с номерами как разных регионов Беларуси, так и с польской регистрацией. В электронной очереди зарегистрированы более 3 тыс. легковых автомобилей.

Таможенное оформление убывающих транспортных средств в автодорожных пунктах пропуска белорусская сторона начнет заблаговременно с 23.00 для их оперативного убытия после официального открытия польской стороной движения. -0- Фото Виолетты Южаковой.