Иран заявил, что его агентам удалось проникнуть на ядерный объект в Израиле

Иранские агенты силовых структур проникли на исследовательский ядерный объект в Израиле, расположенный недалеко от города Димона. Об этом сообщил министр разведки Исламской Республики Исмаил Хатиб.
— Реальность такова, что в результате сложной операции группе спецподразделения КСИР удалось проникнуть на один из секретных объектов Израиля, — заявил он.
Министр добавил, что разведка собрала полный объем информации, включая имена, адреса и профессиональные связи 189 израильских военных экспертов и физиков-ядерщиков, а также проекты, связанные с каждым из них. По его словам, список все еще обновляется.
Хатиб отметил, что собранные данные также содержат точную информацию о секретных военных объектах Израиля двойного назначения, некоторые из которых Иран атаковал в ходе недавнего 12-дневного конфликта, передает телеканал SNN.
В свою очередь генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что Иран сохранил ключевые элементы ядерной программы и при желании может в течение нескольких месяцев возобновить обогащение урана.
Однако президент США Дональд Трамп предупредил, что американские военные снова нанесут удар по территории Ирана, если выяснится, что там обогащают уран.