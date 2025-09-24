Женщина нашла своего мужа бездыханным в воде и чуть не погибла от паники

15 сентября стало известно, что приехавшая в Сочи к сыну 62-летняя женщина скончалась на местном муниципальном пляже «Цирк». По словам очевидцев, она проводила время на побережье и внезапно почувствовала себя плохо. Отдыхающие вызвали на место произошедшего скорую помощь, но прибывшим туда врачам не удалось привести туристку в чувство.