Суд в Гродно вынес приговор мужчине за незаконный оборот наркотиков в крупном размере

24 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Гродно постановил приговор по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, совершенном в крупном размере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Как рассказали в суде, обвиняемый в июне 2025 года, употребив психотропные вещества, используя мобильный телефон посредством выхода в сеть интернет, достиг договоренности с неустановленным лицом о приобретении с целью сбыта опасного наркотического средства — гашиша массой не менее 95,49 г, что соответствует крупному размеру. После перевода денежных средств, получив координаты о месте нахождения наркотика, изъял его из тайника, хранил при себе и перевозил на личном автомобиле по территории Гродненской области и Гродно до задержания сотрудниками милиции.
В судебном заседании фигурант вину не признал, суду пояснил, что 100 г гашиша приобрел для личного пользования, поскольку на интернет-площадке длительное время не было в продаже наркотиков с маленьким весом. Вместе с тем обвиняемый не отрицал факта приобретения в интернет-магазине ювелирных весов и пакетиков zip-lock в количестве 100 штук, указав о необходимости использования указанных предметов для осуществления им коммерческой деятельности.
При назначении наказания судом учтено активное способствование выявлению преступления, поскольку обвиняемый добровольно предоставил пароли для доступа к принадлежащему ему мобильному телефону и аккаунту на интернет-платформе.
Приговором суда мужчина признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении, перевозке наркотических средств, совершенных в отношении наркотических средств в крупном размере. На основании ч.3 ст. 328 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере Br4,2 тыс. В соответствии с ч.1 ст.46−1 УК мобильный телефон iPhone 16 Pro и автомобиль Citroen Xsara Picasso, принадлежащие фигуранту, конфискованы как средства совершения преступления.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке. -0-