Суд в Гродно вынес приговор мужчине за незаконный оборот наркотиков в крупном размере

Как рассказали в суде, обвиняемый в июне 2025 года, употребив психотропные вещества, используя мобильный телефон посредством выхода в сеть интернет, достиг договоренности с неустановленным лицом о приобретении с целью сбыта опасного наркотического средства — гашиша массой не менее 95,49 г, что соответствует крупному размеру. После перевода денежных средств, получив координаты о месте нахождения наркотика, изъял его из тайника, хранил при себе и перевозил на личном автомобиле по территории Гродненской области и Гродно до задержания сотрудниками милиции.